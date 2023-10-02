شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: أنفقنا 100 مليون دولار على التعاون مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن ملف المياه أحد أهم ملفات الدولة المصرية ويختلف بعض الشيء عن الملفات الأخرى لسبب رئيسي وهو أن هذا الملف يبدأ من خارج حدود الوطن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 في اهتمام للدولة بالعمق الافريقي والتحول على مستوى الدول الافريقية والتعاون مع دول حوض النيل.

وأضاف هاني سويلم، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أنه خلال السنوات الأخيرة مصر أنشأت خزان جبل الأولياء في السودان وتنزلت عنه لهم، ثم تعاونت وتوافقت مع السودان لبناء سد الرصيص وغيره، كما شاركت مصر بالتمويل لخزان في اوغندا، فضلا عنه أن في السنوات الاخيرة شاركت السواعد والشركات المصرية في بناء السد التنزاني.

وأفاد الدكتور هاني سويلم، بأن التعاون مع دول حوض النيل أنفقنا عليه كدولة أكثر من 100 مليون دولار خلال 9 سنوات، قائلا: "هذا يبين مدى تعاون مصر مع دول حوض النيل في توفير مياه الشرب ومياه الخزانات وبناء السدود"، مفيدا بأنه تم توفير أكثر من 340 بئر مياه تم إنشاؤها لأهالينا في دول حوض النيل.