أخبار مصر

وزير الري: السوشيال ميديا وقنوات قالت إن الدولة بتدمر البيئة.. وهدرس نجاحنا للطلاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: «السوشيال ميديا وبعض القنوات بتتكلم عن إن الدولة بتدمر البيئة في واحة سيوة لأن المياه بدأت تتقلص ودا نجاح لينا؛ لأن الواحة غرقت في المياه، في الوقت الي بنحتفل فيه بمشروع يحافظ على البيئة، ولما أرجع للجامعة هدرسه للطلاب كتنمية مستدامة والسوشيال قلبت الحقيقة واحنا فخورين بالمشروع والي عايز يعرف تأثيره يسأل أهالي واحة سيوة).

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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