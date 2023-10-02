اليوم.. إعلام أكتوبر تعقد ندوة أكتوبر على الشاشة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تنظم كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم جلسة نقاشية بعنوان "أكتوبر على الشاشة المصرية"، كجزء من إحتفال الكلية بمشروعات تخرج طلابها تحت عنوان "خمسون سنة بهية"، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على الإنتاج الفني والثقافي تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بحضور ومشاركة عدد من رموز الإعلام والفن المصري والعربي.

يدير جلسة النقاش الإعلامية ريم وجدي ويشارك في الجلسة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعضو المجلس القومى للمرأة، المهندس أسامة الشيخ، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سينيميديا، وأخرون.

تتكون لجنة تحكيم المشروعات من الدكتورة منى الحديدي - الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة إيمان يونس- عميد المعهد العالي السينما، الدكتور هشام جمال - الأستاذ بالمعهد العالي للسينما والقائم بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شكري أبو عميرة، المخرج الفلسطيني بشار أبو عسكر.

كما سيتم تكريم عدد من مبدعي وعمالقة الرواية والدراما والسينما المصرية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وتتسلمه إبنته آيه الأبنودى، المؤلف وكاتب السيناريو وحيد حامد ويتسلمه ابنه المخرج مروان حامد، المخرج السينمائى محمد راضي وتتسلمه ابنته المخرجة حنان راضي.