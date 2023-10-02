برلماني عقب تزكيته السيسي: المشاركة في الانتخابات واجب وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

وقع النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، علي استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عبدالنبي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في مختلف القطاعات السبب في حرصه علي تزكيته مؤكدا أن ما حققه رئيس الجمهورية من مشروعات عملاقة لا ينكرها الا حاقد أو جاحد

وأشار إلي أن بعض الآثار التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، يأتي بسبب أحداث عالمية ، تأثرت بها جميع الدول ولكن لدينا ثقة كبيرة في جني ثمار المشروعات التي نفذها الرئيسى، مطالبا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتكون بمثابة رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح أن المشاركة بإيجابية في واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية، واجب وطني خاصة أنها يترتب عليها رسم مستقبل البلاد في الفترة المقبلة معلنا تأييده التام للرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والطفرة الغير مسبوقة في مختلف قطاعات الدولة والاستقرار التى شهدتها مصر.