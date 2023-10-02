فنون تطبيقية حلوان: مستلزمات المؤتمر العلمي السابع تم تصنيعها بأيدي أساتذة وطلاب الكلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الدولي السابع للكلية، تحت عنوان مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي، المقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية المؤتمرات العلمية التي تهتم بريادة الأعمال بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة يمكن أن ينتج عنها تأثير إيجابي في الاقتصاد، وتحفيز الشركات والقطاعات ذات الصلة، متطرقا إلى توضيح أن التحول الرقمي هو اتجاه الدولة الحديثة لما له من أهمية كبيرة في مواكبة تطورات العصر.

وافتتح المؤتمر الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حمودة المشرف على قطاع الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نائبا عن رئيس الأكاديمية.

عقد المؤتمر بحضور نخبة كبيرة من عمداء ووكلاء كليات جامعة حلوان، بالإضافة إلى عمداء كليات ومعاهد الفنون التطبيقية في مصر، ونخبة من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات الفنون والتصميم في الوطن العربي من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن والمغرب وتونس ولبنان وماليزيا وليبيا، وأساتذة وطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس وشركات الصناعة ورواد الأعمال.

وبدوره، أشاد الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتقديم المؤتمر الدعم لطلاب وخريجي كلية الفنون التطبيقية الراغبين في الحصول على فرص تمويل لانشاء شركات من خلال إقامة معارض لتسويق الأفكار الواعدة والحصول على فرص احتضان.

فيما أكد الدكتور وليد السروجي على أهمية المؤتمر حيث يناقش التصميم في ظل منظومة التحول الرقمي، وتطبيقاته ودوره في مجال التصميم، وايضا التعريف بتطبيقات التحول الرقمي في مجال إنشاء الشركات الناشئة، وتصميم نماذج المحاكاة بالاستفادة من تكنولوجيا الطباعة الثلاثية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم، وتطبيقات الواقع المعزز في مجال التصميم أيضا.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن جميع مستلزمات المؤتمر تم تصنيعها بأيدي أساتذة وطلاب الكلية وقائمة على فكرة الاستدامة، حيث ناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها ريادة الأعمال في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال المستدامة في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وكذلك دور ريادة الأعمال الرقمية في دعم التصميم المستدام، بجانب مناقشة ريادة الأعمال المجتمعية ودورها في النهوض بالحرف التراثية، وتطبيق التكنولوجيا البازغة في إنشاء

شركات ناشئة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر أقيم معرض رائد أعمال وأفتخر لعرض نماذج متميزة من رواد الأعمال، بهدف زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي ومستقبل التصميم في ضوء التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار نشر ثقافة ريادة الأعمال.

كما شملت فعاليات المؤتمر افتتاح معرض الملصقات الدولي تحت اشراف الدكتور محمد شحاته الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلان بمشاركة ٣٧ فنان من ١٦ دولة أجنبية وعربية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وبولندا والمجر وروسيا وسلوفينيا والصين والاكوادور وتايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وإيران وتركيا والعراق ومصر .

وأكدت الدكتورة إيمان أبو طالب أن أهداف المؤتمر تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، واستهدفت إلقاء الضوء على إنجازات كلية الفنون التطبيقية والبحثية في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي.