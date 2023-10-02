شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ملحوظ في البنية التحتية وجودتها بقطاع النقل وإشادات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 المٌقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) - إن التطورات التي شهدها القطاع بوجه عام إلى تحسن ملحوظ في البنية التحتية وجودتها، كما أشادت بذلك تقارير التنافسية الدولية، حيث تقدمت مصر في عديد من مؤشراتها.

ورصدت الوثيقة تطورات مركز مصر في مؤشرات التنافسية الدولية للبنية الأساسية لقطاع النقل :

1- مستوى البنية التحتية

في عام 2013 (125) – في عام 2018 (54) – في عام 2019 (44)

2- جودة الطرق

في عام 2013 (122) – في عام 2018 (45) – في عام 2019 (28)

3- توافر الطرق الممهدة واتصالها

في عام 2018 (54) – في عام 2019 (48)

4- جودة البنية التحتية للسكك الحديدية

في عام 2013 (78) – في عام 2019 (70)

5- جودة البنية التحتية للموانئ

في عام 2013 (66) – في عام 2019 (41)

6- الاتصال بشبكات الشحن الدولية

في عام 2018 (76) – في عام 2019 (18)

7- جودة البنية التحتية للنقل الجوي

في عام 2013 (60) – في عام 2019 (46)