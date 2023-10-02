شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى كفاءة بالعالم.. تنفيذ مجمع بنبان الشمسى لتوليد الكهرباء بـ3.4 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان الأعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل ونموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزة التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وفيما يلي كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية: 1 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.

5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

9-اطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".

10- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3 مليار 400 مليون يورو.

11- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح اكبر قدرات بالعالم.