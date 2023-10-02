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حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع صباح اليوم الإثنين حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وتوجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من موقع الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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