شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 88 مدرسة فى أسيوط ضمن "حياة كريمة" بإجمالى 1228 فصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توسعت حياة كريمة في بناء عدد كبير من المدارس بمحافظة أسيوط، للقضاء على تكدس الطلاب في الفصول، ونقص المدارس وخاصة طلاب القرى الذين كانوا يقطعون مسافات كبيرة من القري للمدارس المجاورة ويتعرضون لمخاطر الذهاب والعودة، حيث يدخل هذا العام نحو 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه.

ومن جهته، قال المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط، إن الدولة خلال هذا العام نفذت عددا كبيرا من المدارس المختلفة بدءا من مرحلة التهميدى حتي الثانوية العامة في إطار خطتها للتوسع في إنشاء المدارس، وبلغ عدد المدارس التي سيتم إنشائها في المحافظة.

495 مدرسة بطاقة 7750 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 2 مليار و286 مليون جنيه فضلا عن عمليات الصيانة التي تتم لعدد كبير من المدارس في 11 مركز، من بينها 88 مدرسة دخلت الخدمة ضمن مشروعات حياة كريمة بتكلفة 430 مليون جنيه مؤكدا أن هناك توجيهات مستمرة بالتوسع في بناء المدارس وخاصة في القري الأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة .

وأوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن اجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا وقري حياة كريمة بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1228 فصل دراسى بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا كما أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة ، والتجريبية.

يذكر أن المشروع القومي"حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 حيث يجرى تنفيذ 1979 مشروعًا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعًا بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.