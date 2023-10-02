شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مصادر طبية تؤكد نقل 15 مصابا للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية، إنه تم نقل 15 مصابا حتي الآن إلي مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح خروجهم من مبني مديرية أمن الإسماعيلية بعد تعرضه لحريق كبير، وفق لقناة أكسترا نيوز، في خبر عاجل.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لوقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية امن الإسماعيليه

حريق مديرية أمن الإسماعيليه