"جمال" يطلب تطليق زوجته: "بتنزل حالات بشعرها على الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "جمال.ح"، 33 سنة، سائق تاكسي، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه: "بتنزل حالات بشعرها على الفيس بوك والواتس آب .. ومش شيفاني".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من" هند. ك"، 30 سنة، ربة منزل، زواجًا تقليديًا، بعد ترشيحها من بعض الأقارب، وعقب التعارف عليها وجدتها بشوشة وملتزمة، لكنها لم ترتدي الحجاب، وبعد وضع شرط ارتداءها الحجاب وافقت، وتمت الخطبة وبعد 8 أشهر حُدد موعد الزفاف، وانقلنا للمعيشة بمنزل الزوجية.

تابع الزوج تفاصيل زواجه: "عشت مع زوجتي في سعادة تامة، وظننت حينها أنها الفتاة التي بحثت عنها طوال حياتي وقد تحقق لي ما كنت أريد، لكن فجأة وبعد شراء هاتف محمود جديد لها تغير حالها، وكأني لم أعرفها من قبل".

أضاف"جمال": باتت زوجتي تدخل إلى الغرفة بشكل مستمر لتصوير نفسها، ثم تجلس مع هاتفها بالساعات وكأني غير موجود بالمنزل، وبعد التحدث معها حول تصرفاتها واعدتني بالعودة إلى طباعها السابقة فتركتها تفعل ما تريد.

يواصل الزوج حديثه: الأمر لم يستمر كثيرًا وذات يوم وجدتها تقوم بنشر صورة لها عبر تطبيقي "فيس بوك، واتس آب" بدون حجاب، وهناك تعليقات من بعض الشباب، حينها قمت بضربها وطالبتها بحذف الصورة لكنها رفضت، فقمت بطردها من المنزل وطالبت والدها بإنهاء علاقتنا بالطلاق لكنه رفض.

يختتم: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر ضد زوجتي وحملت رقم 253 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.