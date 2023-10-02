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وزير الداخلية يصل لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى مديرية أمن الإسماعيلية، لتفقد موقع حادث الحريق الذي شب في مبنى المديرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

وشب حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وألحق أضرارا هائلة بالمبنى، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد أن دفعت بأكثر من 20 سيارة إطفاء.

ودفعت وزارة الصحة بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة التي أُعلنت بها حالة الطوارئ فور وقوع الحادث.

وشاركت طائرة مروحية "هليكوبتر"، اليوم الاثنين، في أعمال إخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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