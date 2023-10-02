3 قرارات عاجلة لوزير الداخلية بعد حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

وكان حريق ضخم قد شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، وقامت أجهزة الحماية المدنية بجهودها لإطفائه، كما شاركت عناصر من القوات المسلحة في عمليات الإخماد.. وتم السيطرة على الحريق ويجرى إجراء عمليات التبريد للمبنى.