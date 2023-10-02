شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 251 مليار جنيه منذ 2014 وحتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت منذ عام 2014 وحتى اليوم ، 2353 مشروعا بقيمة 251 مليار جنيه، وأنشأت الدولة المصرية خلال تلك الفترة سدودا بدول حوض النيل مثل خزان جبل الأولياء وخزان خشم القربة وسد الروصيرص وخزان أوين وسد جوليوس نيريرى.

وتابع كما أنشأت الدولة محطات وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئرا جوفية فى كينيا و12 محطة بالكونغو و10 آبار بالسودان و75 بئرا فى أوغندا و60 بئرا فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهرى و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا و5 سدود فى أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديمقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.

وأشار إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية باستثمارات تصل إلى 1.50 مليار جنيه.

وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية فقد تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة إجمالية 12.20 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة 500 مليون جنيه، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.30 مليار جنيه، وإنشاء سحارات بتكلفة مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة.

وفى مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 6.40 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد 45 محطة لخدمة زمامات 7.10 مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومن المستهدف تنفيذ اعمال عل المدى القريب بتكلفة 6.30 مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات (النصر 5 - قلابشو - الحامول - سمتاى) ، وطرح عملية توريد عدد 22 وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد 23 ماكينة تنظيف شبك

أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وفى مجال تطوير منظومة الرى.. يتم سنويا تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع و22 ألف كيلو متر من المصارف، كما تم تأهيل 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه، والعمل على تأهيل 3100 كيلو متر من الترع بتكلفة 10 مليارات جنيه، وجارى طرح 1500 كيلو متر من الترع بتكلفة 7 مليارات جنيه، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

وفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى 170 مليار جنيه، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 326 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 ألف فدان، بالإضافة لإعادة تدوير واستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وفى واحة سيوة تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بتكلفة 2 مليار جنيه وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق 42 بئرا شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق 212 بئر مع حفر بدائل من الآبار العذبة ، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى 14 كيلومتر ، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة 200 متر مكعب ، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة 120 كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد 3 مجموعات رفع قدرة 85 كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة 2400 متر مكعب .

وللمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. قدمت الوزارة عدد 139 قطعة أرض بمساحة 60 فدانا لتنفيذ 153 مشروعا خدميا عليها ، بالإضافة لتقديم 17 قطعة أرض أخرى بباقى المراكز بمساحة 1004 أفدنة لتنفيذ 188 مشروعا خدميا عليها مثل محطات رفع صرف صحي - مدارس - مواقف نموذجية - وحدات صحية - محطات معالجة مياه - مراكز شباب - مشروعات تطوير العشوائيات .

وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680 مليار جنيه ، وجارى إنشاء 70 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.330 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .

وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح .. تم إنشاء 1359 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليارات جنيه ، وجارى إنشاء 20 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلو مترا بتكلفة 3.60 مليار جنيه، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها 75 مليار جنيه.