شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: مراجعة سلامة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الإنشائية لاستعادة كفاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم. ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.



وزير الداخلية

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.