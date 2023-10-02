حكاية وطن.. إنشاء مخازن استراتيجية لزيادة احتياطي السلع الأساسية على مدار عام

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القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ9 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة فى ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة.

كذلك إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت بالأسواق، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.

ووفقا لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس باستثمارات 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، كما تم أيضا وضع حجر الأساس لمخزون استراتيجي بمحافظة الأقصر وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى محافظات الجمهورية.