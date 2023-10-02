شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. إنشاء مخازن استراتيجية لزيادة احتياطي السلع الأساسية على مدار عام والان مع تفاصيل الخبر
كذلك إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت بالأسواق، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.
ووفقا لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس باستثمارات 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، كما تم أيضا وضع حجر الأساس لمخزون استراتيجي بمحافظة الأقصر وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى محافظات الجمهورية.
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