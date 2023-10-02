شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنظم ورشة عمل حول إجراءات التراخيص للتعامل مع المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة البيئة ورشة عمل عن المخلفات الإلكترونية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، حيث قدم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات شرح قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وكذلك إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى سبل الإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، تطبيقا لقانون المخلفات والسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك في ورشة عمل المخلفات الإلكترونية، ممثلى وزارة البيئة، وممثلى مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وعدد من الشباب، حيث تهدف ورشة العمل إلى نشر الوعى بين الشباب من أجل الحفاظ على البيئة، والتأكيد على ضرورة تجنب التعامل الخاطئ مع المخلفات الإلكترونية، وتم فتح باب المناقشة للتعرف على المقترحات وآلية التطبيق بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المخلفات الإلكترونية، تشكل خطرا على صحة الإنسان، حيث انها مخلفات حديثة العهد، إذ أنها نتاج لعصر التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية فى مختلف المجالات، مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية وملحقاتها، وينجم عنها عدة اثار سلبية ، حيث أن تعرضها للتلف والتخلص منها بالحرق مع مخلفات أخرى، يؤدى إلى تسريب عناصر ضارة بصحة الإنسان والبيئة، الأمر الذى دفع خبراء التكنولوجيا والبيئة إلى التحذير من تلك المخاطر، و أعدت وزارة البيئة خططا ومبادرات لمواجهتها.