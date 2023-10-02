شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة و"سيدارى" يناقشان حوافز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربى الجلسة التشاورية الخاصة بآليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذى ينظمها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا سيدارى، ضمن برنامج سويتش ميد "مكون السياسات"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور طارق العربي، خلال كلمته فى افتتاح الجلسة التشاورية الخاصة بآليات تحفيز انتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أن هذه الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية، الذى يتم تطبيقها عالميا، بين صانعي القرار ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومناقشة السياسات القابلة للتطبيق، ووضع هذه التصورات والمقترحات ضمن التقرير النهائي، حيث تعتمد العديد من الدول على عدة سياسات مالية واقتصادية من أجل تحفيز إنتاج البدائل، والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

من جانبه، أكد الدكتورحسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام(سيدارى)، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مشروع سويتش ميد، يهدف إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاح المستدامين، فى نطاق دول إقليم البحر المتوسط، والسعى لدعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة من أجل التمكين للتحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعى المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام.

جدير بالذكر أن الجلسة النقاشية حول آليات التحفيز المتاحة لمنتجو بدائل الأكياس البلاستيكية، تطرح عدد من الحوافز التى اتاحها قانون الاستثمار، بحيث لا يتأثر أحد بالحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة فى ظل السوق المفتوح طبقا للقانون المنظم لذلك، كما يقوم المشروع بإعداد تقرير حول السياسات المالية والاقتصادية المطبقة عالميا، مع إمكانية التطبيق في السياق الوطني لدعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.