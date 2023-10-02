شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 371,7 مليون جنيه إجمالى مبيعات مبادرة "سند الخير" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 75 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالى 371,7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك فى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ75 مختلف القرى والأحياء فى 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" تهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% فى سيارتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتى بلغ حجم مبيعاتها فى الأسبوع الماضى 209,3 مليون جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه يتابع أولا بأول نتائج مبادرة سند الخير من خلال عرض تقرير أسبوعى من فريق عمل المبادرة عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة أى نقص للسلع الاساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، إضافة إلى إعادة توزيع سياراتها جغرافيـا بنطاق كل محافظة، بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "سند الخير" مستمرة فى مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتحقيق اهداف مصر فى التنمية المستدامة، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.