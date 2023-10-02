إطلاق أول مسابقة دولية لصحافة الفيديو حول المزارعين وآثار تغير المناخ

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي واليوم العالمي للمرأة الريفية، أعلنت مؤسسة إفريقيا 21 الدولية المتخصصة فى التغيرات المناخية أول مسابقة دولية عن صحافة الفيديو حول المزارعين الأفارقة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ودعت أفريقيا 21 صحفيا وإعلاميا إلى إنشاء فيديوهات تسلط الضوء على قصص المزارعين الريفيين، الذين طوروا مبادرات مبتكرة لإدارة المخاطر الزراعية، وتعزيز قدرتها على الصمود، والمساهمة فى استدامة النظم الغذائية الزراعية، حيث سيحصل الفائزون على جوائز مميزة وستعرض الأعمال الفائزة فى المنتدى الإقليمى الأفريقى المقبل للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة.

وسيتم إطلاق كافة القواعد وكيفية الاشتراك عبر الإنترنت الخميس المقبل 5 أكتوبر 2023 .

جدير بالذكر أنه خلال الكوب 27 تم إطلاق 11 مبادرة أفريقية ومصرية، سيتم العمل عليها واستكمالها للمشاركة فى قمة المناخ بالامارات المزمع عقدها نهاية العام الحالى، ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة ،ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا. والنجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، كما قامت مصر بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفى" والذى حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.