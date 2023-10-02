شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. تشريعات أصدرتها الدولة لإرساء قيم التسامح والتعايش الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسارعت وتيرة جهود الدولة على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا لبناء دولة تعلى وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز.

وجاءت العديد من التشريعات المصرية لتعزز قيم التسامح وهى كالآتى:-

القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله مع ضمان الحقوق الأساسية للإنسان.

القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم وبناء وترميم الكنائس

وأطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر عام 2021 وهى الأولى من نوعها فى مصر وتعمل على ترسيخ التسامح بالمجتمع واحترام الحقوق المدنية والسياسية.