ضبط سائق "توك توك" سحل موظف بالمعاش لسرقة هاتفه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالغربية كرهاً عنه.

تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبالها (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام "سائق مركبة توك توك" بسرقة هاتفه المحمول من يده وأثناء محاولته الهرب قام الـمُصاب بالتشبث بالمركبة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة وقائده مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه الخاص بالمجني عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.