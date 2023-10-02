سقوط 3 عناصر إجرامية قبل ترويج 39 كيلو مخدرات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، 3 عناصر إجرامية، بحوزته 39 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.7 مليون جنيه تقريباً.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية " لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة "برج العرب، أول العامرية" بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام.

كما تم ضبط شخص بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2مليون و730 ألف جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.