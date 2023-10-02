شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. مبادرات أطلقتها الدولة لنبذ التعصب بالتعاون مع الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية، وفيما يخص الجانب الدينى جاء على النحو الآتى:
بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بتنظيم «منتدى السماحة والوسطية» من أجل نشر ثقافة الحوار، وترسيخ التسامح ونبذ آفات التعصب والإرهاب والكراهية الدينية.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أطلقت الكنائس المصرية مبادرات وأنشطة متنوعة هدفت إلى نشر الفكر المستنير، وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها جميع الأديان.
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