شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. مبادرات أطلقتها الدولة لنبذ التعصب بالتعاون مع الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية، وفيما يخص الجانب الدينى جاء على النحو الآتى:

في خضم الحديث عن التقاء الأديان، تستمر جهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية في العمل معا تحت مظلة مبادرة بيت العائلة المصرية»، للتأكيد على قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وتدريب الوعاظ ، والقساوسة على الخطاب الديني الوسطي. هذا، وقد أطلقت الدولة مبادرة «الأزهر يجمعنا» بالتعاون مع الأزهر الشريف في مراكز الشباب لنبذ العنف والتعصب الديني، والأفكار المتطرفة والتكفيرية بين الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بتنظيم «منتدى السماحة والوسطية» من أجل نشر ثقافة الحوار، وترسيخ التسامح ونبذ آفات التعصب والإرهاب والكراهية الدينية.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أطلقت الكنائس المصرية مبادرات وأنشطة متنوعة هدفت إلى نشر الفكر المستنير، وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها جميع الأديان.