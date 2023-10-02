شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إضافة اسم وسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج الدراسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور الفنانة سميحة أيوب وسيرتها الذاتية بعد إضافتها فى المناهج الدراسية تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة فى مجال المسرح"، حيث استعرض المنهج تاريخ الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربى، ونص الدرس شخصیات مصرية مؤثرة (في مجال المسرح) سميحة أيوب.

ولدت السيدة سميحة أيوب، «سيدة المسرح العربي»، في القاهرة في العام 1932، ودرست التمثيل في معهد التمثيل «المعهد العالي للفنون المسرحية حاليا» وتخرجت منه في العام 1953، لتختار بعدها التمثيل مهنة لها، ومع ذلك، لم يقتصر نطاق عملها على التمثيل فحسب، إذ تولت مهام إدارة المسرح المصري الحديث والمسرح القومي المصري.

وقد أضافت السيدة سميحة أيوب للمسرح رصيدا هائلا من الأعمال المسرحية تنقلت فيها بين جميع الأدوار، وحرصت على تقديم رسالة هادفة فلعبت دور الشابة، والأم والمثقفة، وربة المنزل البسيطة، والجدة الحكيمة، ولم تكتف بالتمثيل فقط فقد كانت حريصة على تطوير ذاتها فأخرجت العديد من المسرحيات.

في الواقع، اتقدت أولى شرارات شغف السيدة سميحة بالتمثيل في سن الخامسة عشر، مما دفعها للمشاركة في مسلسل إذاعي، وقد تمكنت بموهبتها الاستثنائية في بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها لا غير من جذب اهتمام المخرجين المصريين والعالميين، ولمع نجمها في مختلف الشخصيات المركبة التي أدتها، الشريرة منها والطيبة، والضعيفة والقوية.

وقد أعارت السيدة صوتها للمسلسل الكرتوني "المسلمون والإسلام" الذي يثقف الأطفال عن الإسلام وتاريخه، كذلك شاركت صوتيا في أوبرا "بنت عربي"ي" التي هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب الهمم يوميا.

ولطالما كانت السيدة سميحة مرشدة للشباب، فتراها تنصح أولئك الراغبين في احتراف التمثيل إلى تحسين مواهبهم ومهاراتهم. وتنصح بأهمية المطالعة، إذ ترى فيها وسيلة لصقل تصوراتهم الفنية ودعم خيالهم.

كذلك تشجعهم السيدة سميحة على التسجيل في مدارس التمثيل لدراسة تقنيات التمثيل المختلفة، وأيضا حضور ورش العمل والبروفات التي يجريها متخصصون متمرسون في هذا المجال، إذ من الضروري تعلم فنيات وأساسيات التمثيل والعمل على التطوير الذاتي المستمر للوصول للنجاح وتحقيق الأهداف.

وقد كرست السيدة سميحة مسيرتها المهنية لتثقيف جمهورها وتنويرهم لا ترفيههم فحسب، فحرصت بذلك على قبول الأدوار الهادفة التي تحمل في طياتها رسائل مهمة.

واحتفى كل من عرف السيدة سميحة بمشوارها الفني، فوثقت محطات التليفزيون حياتها الحافلة عبر المقابلات التلفزيونية، وتم تأليف كتب عن حياتها، ككتاب "الساحرة ... مشوار من الإبداع".

وكرمها رؤساء مصريون وأجانب بعدد من الجوائز. وفي العام 2015، حصلت على ميدالية جائزة النيل الذهبية، وتمت تسمية القاعة الأكبر في المسرح القومي المصري باسمها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة، يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

كما أكد المتحدث الرسمي أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب ليس لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمط له بصلة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.



إضافة اسم وسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج الدراسية