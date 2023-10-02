شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى النصر الـ50.. القومى للمرأة يسلط الضوء على بطولات وتضحيات المرأة فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ينشر المجلس القومى للمرأة مجموعة من الصور الأرشيفية للسيدات والفتيات المصريات والتى تعكس بطولاتهن خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تسليط الضوء على ما قدمته المرأة المصرية من أروع الأمثلة للبطولة والفداء والتضحية خلال الحرب المجيدة.

ونشر المجلس صورة أرشيفية للسيدات والفتيات المصريات خلال اقبالهن على مراكز الدم للتبرع بدمائهن عن طيب خاطر أثناء حرب أكتوبر 1973.

وفى سياق آخر ، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفيلم الوثائقي "يوم الحساب" باعترافات من تل أبيب، وشهادات حصرية من واشنطن وباريس، وذلك بعد مرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر.

وخلال الفيلم تم عرض اعترافات من تل أبيب منها قول دانى هرينج رقيب بكتيبة 9 مدفعى دبابة حصن "بودابيست".