شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث تموين محافظة الجيزة تضبط 9.5 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين عن ضبط 9.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مستوردة ودواجن وهياكل وجلود دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي.بنطاق المحافظة.

فبنطاق الأحياء تم ضبط 800 كجم مصنعات ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بالعمرانية، و35 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالوراق، و ضبط 1500 كجم مصنعات لحوم ودهون ودهون حيوانية ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالعجوزة، و1900 كجم مصنعات دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بالهرم.

أما عن المراكز والمدن فقد تم ضبط 210 كجم هياكل دواجن، و 2 طن هياكل دواجن بها تغير بالصفات الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمي محملة بأحد السيارات و30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بثلاجة بكرداسة، و105 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمنشأة القناطر، و 2920 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بأبوالنمرس. وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر المخالفة بشأنها بإجمالى عدد 11 محضر مخالفة.

وشدد محافظ الجيزة علي مسئولى الجهات المعنية بإستمرار جهود الرقابة والضبط للتصدى لأى مخالفة بكل حزم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.