شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة والتموين وحماية المنافسة" تواجه احتكار الشركات بيض المائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لليوم الرابع على التوالى واصلت وزارة الزراعة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريه ضرباتهم لمحتكرى بيض المائدة.

وأوضحت الوزارة أن هناك معلومات وردت عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية التى تبيع بيض المائدة بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسيه والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم عمل التحريات اللازمه وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.

وتوجهت لجان رقابيه من الزراعه، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه، وداهمت مخازن بيض المائده، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائده مخزنه بغرض الإحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم يباع بأسعار مرتفعه مبالغ فيها وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامه.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على إستمرار حملات التفتيش والرقابه الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ 01551183224