شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالاتحاد الأفريقى: جهود مكثفة فى صياغة الخطة العشرية الثانية لتنفيذ الأجندة التنموية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير دكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، أن مصر بذلت جهودًا مكثفة في عملية صياغة الخطة العشرية الثانية لتنفيذ الأجندة التنموية الأفريقية (2024- 2033)، وذلك في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، التي تمثل الذراع التنموى للاتحاد الأفريقى والآلية الرئيسية فى عملية صياغة الخطة العشرية.

جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشأن أجندة التنمية الأفريقية 2063، والمنعقد حاليا بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وقال السفير جاد- وفقا لوزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم الاثنين، إن مصر حريصة على أن يتم تعظيم دور وكالة (نيباد) في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

واستعرض السفير جاد- خلال الاجتماع- الرؤية المصرية إزاء سبل تعزيز الجهود الأفريقية من أجل تحقيق التنمية في القارة، وأوجه التضافر مع أجندة التنمية 2030.

وأبرز الدور المحوري الذي بذلته مصر في سياق عملية صياغة الخطة العشرية الثانية، مسلطا الضوء على الإنجازات المصرية المتعددة التي تتسق مع طموحات الأجندة منذ تدشين الخطة العشرية الأولى في عام 2014، ولاسيما فيما يتعلق بالمشروعات الرائدة المدرجة بالأجندة التنموية الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية وشبكات البنى التحتية التي تربط أرجاء القارة، وتدشين وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيف مصر مقرها.

وأشار إلى تحديات السلم والأمن في القارة الأفريقية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، مؤكداً أهمية الربط بين السلم والتنمية، وبرامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

ويمثل الاجتماع الذي تختتم أعماله، غد الثلاثاء، محطة تشاورية مهمة تجمع الوزراء المختصين بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي فضلاً عن ممثلي المؤسسات التمويلية الأفريقية؛ كالبنك الأفريقي للتنمية وكذا أجهزة الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها وكالة (نيباد)، وذلك تمهيداً لتدشين الخطة العشرية الثانية (2024 – 2033) لتنفيذ الأجندة التنموية الأفريقية في القمة الأفريقية المقبلة في فبراير 2024، التي تمثل الاستراتيجية الشاملة للتنمية وتحقيق التكامل والاندماج في القارة.