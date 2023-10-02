شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة الأربعاء لتداول الاقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها الـ82 بعد غد الأربعاء، لتواصل التداول على سلعة القمح الروسي، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، للحصول عليه بسعر عادل، وتأثير ذلك على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.

وكانت وزارة التموين، قد انتهت من الجلسة رقم 81 للبورصة المصرية للسلع بنجاح، للتداول على القمح الروسي، مع استمرار عمليات الطرح ، حيث تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها يومي الأحد والأربعاء أسبوعيا للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأحد الماضي نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وتم تنفيذ 15 عملية شراء، بإجمالي كميات قدرها 2628 طنا، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها 28 طلبا، بكميات 4538 طنا.