شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة الوطنية للطوارئ توضح تفاصيل السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، عن الجهود والجهات المشاركة في السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم مديرية أمن الإسماعيلية فجر اليوم.

وأفادت الشبكة الوطنية في بيان رسمى لها، بإن الشبكة تلقت بلاغُا بنشوب حريق بمديرية أمن الإسماعيلية الساعة 3:20 صباح اليوم الاثنين.

على الفور أخطر اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة، اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ووجه المحافظ برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمي بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق، وانتقل لمتابعة الحريق عن قرب يرافقه القيادات التنفيذية.

وأشرف محافظ الإسماعيلية، على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن، وجرى دفع 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية.

وأضاف بيان الهيئة، أنه في تمام 5:44 صباحا يفيد إصابة 7 جرى نقلهم بمعرفة فرع اسعاف الإسماعيلية، وتم نقل باقي المصابين تباعا حيث بلغ عدد المصابين 38 مصابا.

ووجه اللواء بشارة بالتنسيق بين المراكز والمديريات والتنسيق الإقليمي بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضحت الهيئة عدد السيارات والمركبات المشاركة، حيث تم دفع سيارة إطفاء من محافظة الإسماعيلية، و3 سيارات إطفاء تابعة لهيئة قناة السويس، و3 سيارات إطفاء تابعة قوات مسلحة، والدفع بـ 17 سيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية، و3 سيارة إسعاف هيئة قناه السويس، و2 طائرة إطفاء، وتم التواصل مع مدير أزمات بورسعيد ودفع عدد 5 سيارة إطفاء للدعم، كما تم التواصل مدير أزمات محافظة السويس ودفع 5 سيارة إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم هيدروليك.

وجرى التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية وجرى دفع 3 سيارة إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم، كما تم تعبئة 3 ونش عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية بشارع محمد علي التابع لحي أول بالمحافظة، وما زال متواصل عمليات تبريد المبني.

وأسفر حادث حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية، إلي إصابة 38 شخصًا، وقدمت سيارات الإسعاف خدماتها الإسعافية لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، كما تم خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

ووصل قبل قليل رجال الأدلة الجنائية لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، للبدء في معاينة المبني فور الانتهاء من عمليات التبريد، والتي بدأت منذ الساعة الساعة السابعة من صباح اليوم عقب السيطرة علي الحريق.

كما وصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلي لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لمتابعة تفاصيل الحادث، ووجه برعاية المصابين.

ودفعت القوات المسلحة بطائرتين وسيارات إسعاف لموقع الحادث، كما دفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لوقع الحادث، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

