شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. تعرف على دور الدولة فى ملف التسامح والتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية، وفيما يخص الجانب الدينى جاء على النحو الآتى:

دور الدولة في إثراء التسامح والتعايش

عملت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية في الفترة من عام 2014 إلى عام 2023، على ترسيخ قيم التعايش والتسامح داخل مصر، وعلى المستوى العالمي.

وكانت لجهود الحكومة بهذا المجال أصداء مميزة خاصة على المستوى الدولي؛ حيث تنوعت هذه الجهود بين تنظيم المؤتمرات الدولية التي تحث على نشر التسامح والتعايش والمشاركة في الفعاليات الدولية التي أطلقتها دول العالم الأخرى بهذا المجال، إلى جانب إطلاق العديد من المؤسسات والمبادرات التي تستهدف مختلف دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ التسامح.

كما استحدثت الدولة مجموعة من البرامج من بينها برنامج قوافل السلام الدولية»، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، وبناء جسور الحوار والتعايش بين أبناء الحضارات والثقافات المختلفة. وقد استهدفت هذه القوافل عددًا كبيرًا من البلدان.

أما بشأن جهود الدولة لإنشاء عدد من المراكز والمؤسسات المتخصصة التي تمكنها من نشر ثقافة التسامح والتعايش، فكان من أبرز تلك المراكز مركز حوار الأديان بالأزهر، بهدف نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتأكيد على القيم الدينية المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المختلفة في هذا المجال في مصر.

وفي إطار العمل على دعم القارة السمراء عبر قوافل دعوية لنشر ثقافة التعايش السلمي وقوافل طبية المساعدة المحتاجين وعلاج غير القادرين، فقد تم افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا بجامعة الأزهر، وتشكيل لجنة مختصة بالشؤون الإفريقية بالأزهر الشريف منوطة بذلك.

كذلك شارك مرصد الأزهر منذ نشأته ثلاث مرات في اجتماعات لجنة مكافحة الإرهاب» في «مجلس الأمن الدولي»، وركزت الخطابات خلال هذه الاجتماعات حول مكافحة التطرف، وتعزيز قيم التسامح والسلام، واحترام التعددية والاختلاف.

وتتويجا للجهود المصرية، تم اختيار مصر في أبريل 2022 كرئيس مشارك - مع الاتحاد الأوروبي - للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وذلك للفترة من 2023-2025.

المنظومة القيمية لمكافحة الإرهاب والتطرف،

وفي مايو 2023 ترأست مصر والاتحاد الأوروبي الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب، وقدمت مصر والاتحاد الأوروبي رؤيتهما بشأن التوجه الاستراتيجي للمنتدى وأهدافه خلال فترة ولايتهما 2023-2025.

وفي إطار دور وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في التواصل مع أبنائها بالخارج وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم، فقد قامت بتنظيم فعاليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج وشارك فيه ما يقرب من 200 شاب وفتاة من 30 دولة تمثل كافة دول العالم، وذلك لتعريف الشباب القبطي المهاجر بوطنهم الأم وبحضارتهم وتاريخهم، والتأكيد على انتمائهم وولائهم للوطن.