شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: رفعنا ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى لــ 45 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم رفع ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى 45 مليار جينه، مؤكدة أن 70 % من المصريين يتمتعون بخدمات الهيئة بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن 69 مليون مواطن يتمتعون بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى، مضيفة أنه يتم رفع كفاءة الخدمات والمستشفيات بشكل يتناسب مع معايير الجودة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الخريطة الصحية في مصر شهدت نقلة نوعية في مصر منذ 2014 وحتى 2023، "التحديات كانت كبيرة منذ 2014 وحتى 2023، ونحن اجتهدنا وكلما ننشئ مشروع جديد أو نرفع كفاءة أو نغير من مستشفى قائمة يكون لدينا توجه جديد للوصول بمستشفياتنا إلى ما نتمناه طبقا لمعايير الجودة والاعتمادات الدولية والمحلية بسبب منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأكمل وزير الصحة: "تتقدم الدول عندما تقيم مبادرات واحتياطات لاكتشاف المرض في مراحله المبكرة لتتعامل مع المرض بنسب نجاح عامة، والدولة المصرية انتهجت نقلة نوعية منذ 2014 من خلال ما يسمى المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي نقلت الصحة العامة والخريطة الصحية إلى مكان أخر".