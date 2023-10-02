شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: كل جنيه بيتصرف على المبادرات الصحية بيوفر على الدولة كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، إن كل جنيه بيتصرف في المبادرات بيوفر للدولة كتير جدا لما يتصرف على مرض في بدايته .

وأضاف وزير الصحة: علاج سرطان الثدى مكلف جدا، وكنا نكتشفه دائما في المرحلة الرابعة، حاليا نكتشف المرض في المرحلة الأولى بنسب 29 % بعد أن كانت 70 % .