شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نقص الإمكانيات لم يكن التحدي الوحيد أمام تقدم القطاع قبل 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن نقص الإمكانيات لم يكن هو التحدي الوحيد أمام تقدم القطاع الصحي قبل عام 2014، ولكن ما أحدث الفارق هو الفكرة ودعم القيادة السياسية للفكرة.

أضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن الزيادة السكانية، تلتهم كافة مصادر التنمية، معقبا بالقول: "عدد المستشفيات سنة 1950 مش هتقدر تتعامل دلوقتي مع 100 مليون مواطن..هناك ضعف في توزيع الخدمات يعني مثلا الصعيد عكس العواصم الكبرى في توافر الخدمات.

وعن تحديات أزمة كورونا، قال: "من 2014 وحتى الآن نتوسع في المنظومة الصحية في كل أنحاء الجمهورية.. كورونا كان تحديا كبيرا أصاب مصر .. لما روحنا لسيادة الريس أوائل ابريل 2020 وقلنا العالم بيقفل وانهارت المنظومات الصحية وحالة رعب نتيجة عدم وجود كتالوج في التعامل مع القضية.. ناس كتير متعرفش كواليس التعامل مع أزمة كورونا اللى كانت معادلة صعبة وضغطت ضغط كبير جدا .. وتم تحويل المستشفيات الى أماكن عزل .. حتي تم توفير الطعوم اللازمة 60% من الشعب المصري تم تطعيمه مثل أى دولة متقدمة، حتى استطعنا عبور هذه المنحة في بشكل ناجح جدا".