شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: التوعية الصحية مهمة مش لأننا غير قادرين على العلاج ولكن علشان ما حدش يتألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس السيسي على كلام وزير الصحة بخصوص أنه أصبح اكتشاف مرض سرطان الثدى في المرحلة الأولى 29% بأنها نسبة غير مرضية ولا بد أن تكون صفر.

وقال الرئيس: لا بد من الكلام وشرح الأفكار وأن النسبة غير مرضية ولا بد أن لا يرضى عنها المصريون ولا بد أن نعلم الناس كيف تكشف على نفسها وندعوا البنات أنها تتعلم انهم يخلوا بالهم من الموضوع ده علشان ما تتجرحش ولا يتكسر خاطرها، لأن أى حاجة من دى لما نعرفها بدرى بتبقى تكلفتها قليلة ومش بنتكلم في التكلفة هنا، وهذا ما جعلنا نقوم بالمباردة لدينا فرصة للشرح لأن النسبة 29 % كتير وممكن نخليها صفر، وبدل أن نلح على المطبخ في القنوات الـ4 كل شوية مطبخ مطبخ، مفيش برنامج شوفته بيتكلم في عادات صحية ورياضية محدش بيتكلم فيه خالص، لازم يبقى في توعية مش علشان إحنا مش قادرين نعالج لكن علشان اللى بيتأذى بيتألم واحنا مش عاوزين حد يتألم.