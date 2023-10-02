شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ونقاباته يدعمون الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، دعم الاتحاد وكافة نقاباته العمالية البالغ عددها نحو 27 نقابة عامة في جميع المجالات من الصحة والأخشاب والغزل والنسيج والبترول والكيماويات، تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضاف مرسال: أن إعلان الاتحاد ونقاباته موقفهم من الانتخابات الرئاسية، يأتى في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتباره الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة، ودعمه استمرار بناء الدولة الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.

كان المهندس عيد مرسال، قد قال فى تصريحات سابقة إن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، إستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".