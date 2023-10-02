شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ محورين بديلين لـ"الخزان" و"دراو" على النيل بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروعى محور بديل خزان أسوان ومحور دراو على النيل بأسوان، وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة في تنفيذ العديد من المحاور المرورية العرضية على نهر النيل والتي تنفذها وزراة النقل.

وأكد المهندس مصطفى جمعة مدير مشروع محور بديل خزان أسوان، أن المشروع عبارة عن كوبرى خرسانى على النيل يتكون من 14 محورا وبطول 676 مترا وعرض 29 مترا مكون من 3 حارات فى كل اتجاه وتبلغ الفتحة الملاحية للكوبرى 180 م عرض، وسيربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيـس حتى الطريـق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابراً نهـر النيل والربط على طريق أسوان/ أبو سمبل.

وأكد المهندس حسام عبد القادر مدير مشروع محور دراو أن المحور يعد أحد المشروعات التنموية الهامة التى تنفذها وزارة النقل بمحافظة أسوان، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، ويبلغ طول المشروع 18كم بواقع (2) حارة مرورية لكل إتجاه، حيث يشمل المشروع تنفيذ عدد (9) أعمال صناعية (7 كباري - 2 نفق)، منها عدد (4) كباري رئيسية هي (كوبرى النيل بعرض 25 مترا وكوبرى الزراعي الشرقي بعرض 21 مترا - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 مترا - کوبری الصحراوي الغربي بعرض 21 مترا) و ( 3) كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو) و (2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز).