"ماتو بلبس المدرسة".. مصرع 3 طلاب وإصابة 4 آخرين في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

لقى 3 طلاب مصرعهم وأصيب 4 أخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص في منطقة التجمع الأول، اثناء توجههم إلى المدارس.

تلقت اجهزة الامن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مروري في التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري إلى موقع الحادث؛ للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 3 طلاب وإصابة 4 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.