القضاة والقاضيات الجدد بالمحاكم الابتدائية يؤدون اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قام القضاة والقاضيات الجدد بالمحاكم الابتدائية، اليوم الاثنين، بمقر محكمة النقض بقاعة عبد العزيز باشا فهمي، بأداء مراسم حلف اليمين للجلوس على منصة القضاء أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيلة برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى التهنئة لهم بهذه المناسبة متمنيا لهم بالتوفيق وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي أثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.