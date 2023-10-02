شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل إقرار لائحة الانضباط المدرسى للطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة الانضباط المدرسى إقرار التوقيع على بنود وضوابط لائحة الانضباط، موضحة أن اللائحة تكفل الانضباط المدرسي تنظيم حقوق، وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، على أن يقوم ولي الأمر بالحضور إلي المدرسة وفي حالة طلب إدارة المدرسة لتنفيذ قرارتها مثل الحضور للتوقيع علي الإقرار الذي أعدته إدارة المدرسة بخصوص الطالب وولي أمره، والتعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة، لضمان التزام الطالب بلائحة الانضباط المدرسي.

وشددت الوزارة علي الالتزام بحضور ولي الأمر إلي المدرسة في حالة استدعائه من قبل إدارة المدرسة، وفي حال عدم حضور إلي المدرسة خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الاستدعاء، فيتم تطبيق المعالجة التأديبية علي الطالب دون الرجوع إليه وإخطاره بها.

وتضمن إقرار ولي الأمر بالاطلاع علي لائحة النظام والانضباط المدرسي، علي: أقر أنا ولي أمر التلميذ والمقيد بالصف، قمت بالإطلاع علي نصوص وبنود لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار 187 لسنة 2023، وأتعهد بالتزامي بجميع ما ورج فيها من أحكام، مع علمي اليقيني بأن هذه التعليمات الواردة بها سارية طول فترة تواجد التلميذ المذكور بالمدرسة.