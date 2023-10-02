شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتشدون بميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسي الترشح بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها "كلنا معاك"، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.