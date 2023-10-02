شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. تقرير يبرز إنجازات الدولة لذوى الهمم ودمجهم فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير الرؤية والإنجاز حكاية وطن أنه على مدار السنوات التسع الماضية، أولت الدولة اهتماما خاصا لتعليم ذوى الهمم، ودمجهم بالعملية التعليمية، من خلال عدد من الإنجازات؛ أبرزها:

أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018،والذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.

- نصت المادة 12 على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5 %من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

- إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.

وكان تقرير الرؤية والإنجاز" حكاية وطن" كشف عن حجم الانفاق على التعليم قبل الجامعى خلال العام المالى 2022,2053، حيث وصل الى118 مليار جنيه وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023 و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، موضحة أن عدد الفصول الدراسية 2023، وصل إلى 552 فصلا مقابل 4664 فصلا بالعام الدراسى 2013,2014

وأكد التقرير، أنه إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفى إطار اهتمامها المتنامى بهذا الملف الاستراتيجى، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مدار السنوات التسع الماضية، أهمية خاصة إتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، وإتاحة التعليم ركزت الدولة على:

إنشاء وتطوير المدارس: حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.

- محو الأمية: تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

- التابلت: تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطالب الصف الأول الثانوي.

- التكنولوجيا فـــى العملية التعليمية: تـــم تجهيـــز 9246 معمل، وتوفيـــر 36210 شاشـــة ذكية و27439 فصل مطور فى 2476 مدرسة ثانوى عام.

- التغذيـة المدرسـية: تـم اسـتفادة 5,72 مليـون تلميـذ سـنويا.

- حياة كريمة: تم تنفيذ 2432 مشروع بالقرى الأشد احتياجا.

- التوسع فى المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج اليابانى على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.