شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعيد إطلاق بجعة وصقر العوسق إلى بيئتها الطبيعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل حملة تفتيشية للتٱكد من تنفيذ قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفي إطار الاحتفال بيوم العالمي للطيور المهاجرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المحمية متمثلة في وجود شباك صيد كذلك ضبط صقر من نوع العوسق عالق الشباك.

وعلى الفور قام فريق إدارة الحملة بسرعة التعامل مع الموقف وازالة الشباك وتحرير الصقر المضبوط وتوفير الرعاية الصحية و التأكد من قدرته علي مواصلة حياته في بيئته الطبيعية وإطلاقه.

من ناحية أخرى نجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق البجعة البيضاء الكبيرة great white pelican التي سبق ضبطها لدي أحد محلات بيع الأسماك بمدينة بورفؤاد بعد توفير الرعاية الطبية و الغذائية لها لمده شهرين لاستعادة قدرتها الحيوية.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام، خلال السبت الثاني من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.