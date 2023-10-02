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شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعيد إطلاق بجعة وصقر العوسق إلى بيئتها الطبيعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المحمية متمثلة في وجود شباك صيد كذلك ضبط صقر من نوع العوسق عالق الشباك.
وعلى الفور قام فريق إدارة الحملة بسرعة التعامل مع الموقف وازالة الشباك وتحرير الصقر المضبوط وتوفير الرعاية الصحية و التأكد من قدرته علي مواصلة حياته في بيئته الطبيعية وإطلاقه.
من ناحية أخرى نجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق البجعة البيضاء الكبيرة great white pelican التي سبق ضبطها لدي أحد محلات بيع الأسماك بمدينة بورفؤاد بعد توفير الرعاية الطبية و الغذائية لها لمده شهرين لاستعادة قدرتها الحيوية.
يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام، خلال السبت الثاني من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.
إطلاق بجعة وصقر العوسق إلي بيئتهما الطبيعية
إطلاق بجعة وصقر العوسق إلي بيئتهما الطبيعية
إطلاق بجعة وصقر العوسق إلي بيئتهما الطبيعية
إطلاق بجعة وصقر العوسق إلي بيئتهما الطبيعية
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