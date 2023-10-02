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الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)
زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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