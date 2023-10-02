شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الإنجازات.. زيادة موازنة التعليم العالى 112% وتنفيذ 902 مشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتوانى الدولة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة الإنفاق عليه باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدراكًا لأهميته في صناعة أجيال وقيادات المستقبل.

ووضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 والتي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

وسجلت زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الخمس سنوات الماضية 52.5 مليار جنيه بزيادة تعادل 112%.

كما نفذت وزارة التعليم العالى 902 مشروع في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 9 سنوات بتكلفة 179.5 مليار جنيه.