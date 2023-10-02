شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمى من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وفى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى القطاع الصحى منذ عام2014 حتى عام 2023، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر فى القضاء على فيروس سى من خلال حملة (100 مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.