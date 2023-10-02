شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نقدم الدعم والشكر للجمعيات الأهلية القائمة بدور مهم فى مجتمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى، قائلا: "بشكرك يا دكتورة نيفين .. وبقول للناس اللى ما تعرفش .. الدكتورة نيفين شخصية فاضلة جدا في وزارة التضامن وتقوم بدور كبير.. بقلب وبرحمة كبيرة جدا.. بحييها وكل العاملين في الوزارة".

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: "كل التقدير والشكر للجمعيات الأهلية التي تقوم بدور كبير قوي في مجتمعنا.. واسمحولى بقول ده علشان ما حدش يسئ للجمعيات دي جزء كبير من جهدها مبني على الثقة.. الجمعيات الأهلية أجدر مننا في ممارستهم مع المجتمع".