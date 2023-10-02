شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحبك يا سيسي" و"من أجل صحة أفضل" لافتات بميدان الجلاء لدعم الرئيس بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان الجلاء بالجيزة انتشار لافتات مناشدة للرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وعلق المشاركون لافتات مكتوب عليها "بنحبك ياسيسى، من أجل صحة أفضل نؤيد الرئيس السيسى".

ويتوافد الآلاف من المواطنين وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والطلاب وممثلى النقابات والأحزاب السياسية على ميدان الجلاء للاحتفال بانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.