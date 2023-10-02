شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر إحصاءات وأرقام نجاحات منظومة الصحة من 2014 وحتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 العرض التوضيحى الذى قدمه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته بمؤتمر حكاية وطن، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن مبادرة 100 يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب الوزير من الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.